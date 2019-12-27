«Русские всегда очень хороши». Мнение звезды сборной Канады о команде Брагина

Лидер молодежной сборной Канады Алексис Лафренье — о матче против России?, который состится 28 декабря.

— У России всегда хорошая команда, их сложно обыграть, будем готовиться к матчу с ними. Думаю, это будет хорошая игра, русские каждый год очень хороши.

— Травма вашего партнера по «Римуски» Дмитрия Завгороднего — большая потеря для России?

— Да. Он один из моих лучших друзей, всегда здорово играть с ним, он отличный хоккеист. (Павел Климовицкий)