«Русские должны нас бояться». Смелое заявление шведского хоккеиста перед полуфиналом МЧМ

Защитник молодежной сборной Швеции Виктор Содерстрем считает, что соперники должны бояться его команду. Об этом он заявил после четвертьфинала МЧМ-2020 с хозяином турнира, сборной Чехии (5:0). В полуфинале шведы сыграют с Россией.

«Я считаю, что все соперники, включая сборную России, должны бояться нас», — приводит ТАСС слова Содерстрема.

Шведы выиграли все встречи предварительного этапа — против Финляндии (3:2 ОТ), Швейцарии (5:2), Казахстана (6:2) и Словакии (6:2). В четвертьфинале «Тре крунур» победили чехов, в то время как Россия — Швейцарию (3:1).

Полуфинал Швеция — Россия пройдет в субботу, 4 января, в Остраве. Начало игры — 17.00 (время московское). В другой паре сыграют Канада и Финляндия.