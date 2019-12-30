Русский форвард дисквалифицирован на один матч за удар головой. Ртищева наказали после игры МЧМ с США
18:51
Нападающий молодежной сборной России Никита Ртищев дисквалифицирован на один матч за инцидент в матче против сборной США (1:3), сообщает Twitter ФХР. Форвард пропустит игру против сборной Германии.
В матче против США Ртищев попытался ударить головой форварда американцев Оливера Вальстрема. В конце второго периода между ними случилась потасовка. В результате Ртищев боднул своего оппонента головой.
Не самый красивый поступок Ртищева pic.twitter.com/hKmmsX7KDf— Ivan Shitik (@Damassk) December 29, 2019
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