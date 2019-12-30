Русский форвард дисквалифицирован на один матч за удар головой. Ртищева наказали после игры МЧМ с США

Нападающий молодежной сборной России Никита Ртищев дисквалифицирован на один матч за инцидент в матче против сборной США (1:3), сообщает Twitter ФХР. Форвард пропустит игру против сборной Германии.

В матче против США Ртищев попытался ударить головой форварда американцев Оливера Вальстрема. В конце второго периода между ними случилась потасовка. В результате Ртищев боднул своего оппонента головой.