Ротенберг заявил, что в Канаде хотят вернуть молодежную сборную России на чемпионат мира

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал об информации о возможном возвращении молодежной сборной России на международные соревнования.

По словам Ротенберга, на возвращении россиян настаивает канадская телекомпания TSN.

«TSN сообщил, что в Канаде хотят вернуть молодежную сборную на чемпионат мира. Какую? России, конечно. Другие нам неинтересны», — сказал Ротенберг.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) в 2022 году отстранила все сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях.