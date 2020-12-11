Ротенберг процитировал Трампа, отвечая на вопрос о заболевших ковидом в сборных Канады и Швеции

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал ситуацию с подготовкой молодежной сборной к чемпионату мира в Канаде.

— Команда две недели провела отличные сборы, используются все самые современные методики. Мы постоянно на связи с тренерским штабом. У нас теплая, семейная атмосфера — сегодня поговорили с ребятами.

— У сборных Канады, Швеции выпадают игроки. Сколько у нас ребят с антителами? Сколько переболели?

— У нас нет информации по другим сборным. В прессе бывает много «фейк-ньюс», как говорит Дональд Трамп, так что мы не обращаем внимания. Мы пока не можем разглашать внутреннюю кухню сборной. У нас нет никаких проблем сейчас, тренируемся. Если кто-то из других сборных не сможет поехать, мы сожалеем. У нас все здоровы и готовы, никаких проблем нет.

— Сколько человек едет в Канаду?

— 25 человек, согласно регламенту. Состав будет объявлен перед отъездом.

Молодежный чемпионат мира будет проходить в Канаде с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года. Соперниками сборной России на групповом турнире будут шведы, американцы, австрийцы и чехи.

(Артур Хайруллин)