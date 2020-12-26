Ротенберг объяснил, за счет чего Россия победила США на МЧМ-2021

Глава штаба национальной сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал победу российской молодежки в матче первого тура МЧМ против США (5:3).

«Начали чемпионат мира против очень сильного соперника, — сказал Ротенберг. — На прошлом чемпионате мира мы проиграли сборной США, поэтому это шаг вперед и очень важная победа. Но все равно сейчас нужно делать анализ, мы работаем, с тренерским штабом разберем игру и ошибки. В следующем матче будем еще лучше», — заявил Ротенберг в интервью ТАСС.

Свой следующий матч на турнире Россия проведет в понедельник против Чехии. Начало — в 5.30 (мск).