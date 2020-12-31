Ротенберг о победе над Швецией: «Очень важная игра, чтобы укрепить дух победителя»

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг подвел итоги матча сборной России против Швеции (4:3 ОТ).

«Сегодня была очень важная игра для того, чтобы укрепить дух победителя, психологию победителя. Очень важно было победить в преддверии плей-офф. Сборная проявила русский характер, самоотверженность, командную игру. Очень большой прогресс виден по сравнению с прошлыми матчами в плане работы над ошибками. Мы уже видим тот рисунок игры, которые мы хотим видеть в плей-офф, сделан огромный шаг вперед в плане командных действий, тактических действий», — приодит слова Ротенберга РИА Новости.

Россия с 8 очками занимает первое место в группе B и не опустится ниже второго места. Швеция с 7 очками — на второй строчке.

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