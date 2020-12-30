Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Российский хоккеист назвал дураком судью матча с Австрией на МЧМ

10:00
Егор Спиридонов.
Егор Спиридонов.
Теги:

Сборная России разгромила Австрию со счетом 7:1 в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2021. В первом периоде форвард российской команды Егор Спиридонов забавно отреагировал на свое удаление в первом периоде матча.

Хоккеист получил две минуты за блокировку соперника, а уходя на скамейку и переговорив с арбитром, отреагировал на его решение: «Дурак что ли вообще». Эпизод можно посмотреть на видео по ссылке с 26 минуты.

Австрийцы это большинство реализовать не смогли. В трех матчах МЧМ-2021 Егор Спиридонов не отметился результативными действиями.

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Опрос

проголосовало: 41492
Все опросы
Как сборная России выступит на МЧМ-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
19
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир