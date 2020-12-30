Российский хоккеист назвал дураком судью матча с Австрией на МЧМ
Сборная России разгромила Австрию со счетом 7:1 в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2021. В первом периоде форвард российской команды Егор Спиридонов забавно отреагировал на свое удаление в первом периоде матча.
Хоккеист получил две минуты за блокировку соперника, а уходя на скамейку и переговорив с арбитром, отреагировал на его решение: «Дурак что ли вообще». Эпизод можно посмотреть на видео по ссылке с 26 минуты.
Австрийцы это большинство реализовать не смогли. В трех матчах МЧМ-2021 Егор Спиридонов не отметился результативными действиями.
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