Российский форвард показал жест, намекающий канадским судьям засчитать гол
06:56
Форвард сборной России Родион Амиров отметился голом в матче группового турнира МЧМ-2021 против Швеции.
После заброшенной шайбы Амиров показал жест, который показывают судьи при защитанном голе. Ранее на первой минуте встречи арбитры отменили гол Амирова.
Как говорится, ХОРОШИЙ ГОЛ!#RUSSWE pic.twitter.com/INRngZHt0W— Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) December 31, 2020
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