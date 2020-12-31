Российский форвард показал жест, намекающий канадским судьям засчитать гол

Форвард сборной России Родион Амиров отметился голом в матче группового турнира МЧМ-2021 против Швеции.

После заброшенной шайбы Амиров показал жест, который показывают судьи при защитанном голе. Ранее на первой минуте встречи арбитры отменили гол Амирова.