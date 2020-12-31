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Российский форвард показал жест, намекающий канадским судьям засчитать гол

06:56
Родион Амиров. Фото ФХР
Родион Амиров. Фото ФХР

Форвард сборной России Родион Амиров отметился голом в матче группового турнира МЧМ-2021 против Швеции.

После заброшенной шайбы Амиров показал жест, который показывают судьи при защитанном голе. Ранее на первой минуте встречи арбитры отменили гол Амирова.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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