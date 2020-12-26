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Российский форвард не понял, что кричал американский хоккеист нашей сборной после гола США

26 декабря. Эдмонтон. Россия — США — 5:3. Эмоции Тревора Зеграса. Фото ИИХФ., photo.khl.ru
26 декабря. Эдмонтон. Россия — США — 5:3. Эмоции Тревора Зеграса. Фото ИИХФ., photo.khl.ru
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Нападающий молодежной сборной России Василий Пономарев отметил, что не расслышал слова форварда США Тревора Зеграса в сторону нашей скамейки после третьего гола американцев.

— У меня с английским не очень хорошо, — сказал Пономарев. — Поэтому я не особо понял, что кричал Зеграс.

Добавим, что российские хоккеисты проигнорировали действия Зеграса и не стали вступать с ним в конфликт. Матч завершился победой сборной Игоря Ларионова (5:3).

(Михаил Скрыль)

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