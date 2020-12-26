Российский форвард не понял, что кричал американский хоккеист нашей сборной после гола США
Нападающий молодежной сборной России Василий Пономарев отметил, что не расслышал слова форварда США Тревора Зеграса в сторону нашей скамейки после третьего гола американцев.
— У меня с английским не очень хорошо, — сказал Пономарев. — Поэтому я не особо понял, что кричал Зеграс.
Добавим, что российские хоккеисты проигнорировали действия Зеграса и не стали вступать с ним в конфликт. Матч завершился победой сборной Игоря Ларионова (5:3).
(Михаил Скрыль)
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