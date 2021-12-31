Российский арбитр Сергей Юдаков, который работал на молодежном чемпионате мира в Канаде, поделился впечатлениями от турнира, который был прерван из-за участившихся случаев заражения коронавирусом.

— Как вы и другие судьи отреагировали на последние события на МЧМ?

— Мы были очень расстроены. Все ребята очень готовились к этому турниру и хотели его отработать на максимуме. Когда нас собрали на конференции по зуму и сообщили о решении ИИХФ, реакция была очень печальная. Если сделать скриншот этой конференции и показать наши лица в момент, когда объявляли о прекращении турнира, такая картинка скажет гораздо больше, чем любые слова. Все были шокированы. Очень обидно. Потрачено столько времени и сил на подготовку. Досадно, но что делать. Не от нас это зависело, — приводит слова Юдакова «Известия».

— Какой у арбитров был режим на турнире и перед ним?

— Мы очень тщательно соблюдали все меры защиты. Очень хорошо, что нас разделили на группы по шесть человек. И мы только в этих группах перемещались на каток из отеля и обратно. На завтрак, обед и ужин ходили тоже исключительно в этих группах. Это давало возможность быстро заменить арбитров, если бы кто-то заболел или даже не заболел, а просто сдал положительный тест. Причем неважно, реальный или фейковый. В любом случае тогда можно было задействовать судей из другой группы, чтобы не подвергать риску проведение турнира.

— Сейчас много разговоров, что организаторы недостаточно жестко изолировали участников МЧМ.

— За себя и тех судей, которые работали в Эдмонтоне, скажу, что режим был крайне жесткий. Мы прибыли туда 15 декабря и с того момента ежедневно сдавали ПЦР-тесты. И все было хорошо, пока не началась эта чехарда с положительными результатами у команд. Причем я говорю даже не про первый случай отмены матча США — Швейцария на самом молодежном чемпионате мира. Может быть, на это мало кто обратил внимание, но еще 23 декабря был отменен предтурнирный товарищеский матч между Чехией и Швейцарией из-за положительного теста на ковид хоккеиста одной из этих команд. Я тот матч должен был судить, но в итоге наша бригада даже не поехала на него. Все началось оттуда.