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Россия займет третье место на МЧМ-2021 по мнению экспертов Sporting News

10:23
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Портал Sporting News дал прогноз на предстоящий молодежный чемпионат мира в Канаде. Фаворитом турнира была названа именно сборная Канады.

Большинство специалистов отдали второе место команде США. За бронзу будут бороться Россия и Швеция, причем российская сборная, по мнению североамериканских журналистов, имеет небольшое преимущество.

Ключевым игроком в составе сборной России был назван голкипер Ярослав Аскаров. А вот главной звездой турнира был выбран нападающий канадцев Кирби Дах.

Напомним, молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 25 декабря 2020-го по 5 января 2021 года.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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