Россия займет третье место на МЧМ-2021 по мнению экспертов Sporting News

Портал Sporting News дал прогноз на предстоящий молодежный чемпионат мира в Канаде. Фаворитом турнира была названа именно сборная Канады.

Большинство специалистов отдали второе место команде США. За бронзу будут бороться Россия и Швеция, причем российская сборная, по мнению североамериканских журналистов, имеет небольшое преимущество.

Ключевым игроком в составе сборной России был назван голкипер Ярослав Аскаров. А вот главной звездой турнира был выбран нападающий канадцев Кирби Дах.

Напомним, молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 25 декабря 2020-го по 5 января 2021 года.