Россия уступает Швеции после второго периода матча молодежного чемпионата мира
02:06
Сборная России проигрывает команде Швеции после второго периода матча молодежного чемпионата мира. Команды ушли на второй перерыв при счете 3:1 в пользу шведов.
В начале второго периода защитник Швеции Симон Эдвинссон смог реализовать свой шанс в меньшинстве. Затем другой защитник шведом — Эмиль Андре — реализовал большинство.
В концовке игрового отрезка нападающий Федор Свечков размочил счет.
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