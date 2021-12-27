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Россия уступает Швеции после второго периода матча молодежного чемпионата мира

02:06
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Сборная России проигрывает команде Швеции после второго периода матча молодежного чемпионата мира. Команды ушли на второй перерыв при счете 3:1 в пользу шведов.

В начале второго периода защитник Швеции Симон Эдвинссон смог реализовать свой шанс в меньшинстве. Затем другой защитник шведом — Эмиль Андре — реализовал большинство.

В концовке игрового отрезка нападающий Федор Свечков размочил счет.

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде