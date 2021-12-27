Россия уступает Швеции после второго периода матча молодежного чемпионата мира

Сборная России проигрывает команде Швеции после второго периода матча молодежного чемпионата мира. Команды ушли на второй перерыв при счете 3:1 в пользу шведов.

В начале второго периода защитник Швеции Симон Эдвинссон смог реализовать свой шанс в меньшинстве. Затем другой защитник шведом — Эмиль Андре — реализовал большинство.

В концовке игрового отрезка нападающий Федор Свечков размочил счет.