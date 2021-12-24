Молодежная сборная России проиграла Канаде в товарищеском матче перед стартом МЧМ

Молодежная сборная Канады победила команду России (6:4) в товарищеском матче. Команды готовятся к молодежному чемпионату мира.

После первого периода канадская команда вела 4:0. Отличились Мэйсон Мактавиш, Ридли Грейг, Кент Джонсон и Лукас Кормье. Во втором периоде россияне забросили три шайбы. Это сделали Никита Чибриков, Матвей Мичков и Александр Пашин. У канадцев вновь забил Мактавиш, который оформил дубль.

В третьем периоде канадская сборная благодаря голу Коннора Бедарда восстановила разрыв в три шайбы. В концовке игры россияне отыграли одну шайбу. Дубль оформил Матвей Мичков.

Молодежный чемпионат мира пройдет 26 декабря в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).

Состав сборной России на МЧМ-2022 можно посмотреть здесь.

Расписание всех матчей российской сборной на молодежном чемпионате мира — по этой ссылке.