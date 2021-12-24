Молодежная сборная России проиграла Канаде в товарищеском матче перед стартом МЧМ
Молодежная сборная Канады победила команду России (6:4) в товарищеском матче. Команды готовятся к молодежному чемпионату мира.
После первого периода канадская команда вела 4:0. Отличились Мэйсон Мактавиш, Ридли Грейг, Кент Джонсон и Лукас Кормье. Во втором периоде россияне забросили три шайбы. Это сделали Никита Чибриков, Матвей Мичков и Александр Пашин. У канадцев вновь забил Мактавиш, который оформил дубль.
В третьем периоде канадская сборная благодаря голу Коннора Бедарда восстановила разрыв в три шайбы. В концовке игры россияне отыграли одну шайбу. Дубль оформил Матвей Мичков.
Молодежный чемпионат мира пройдет 26 декабря в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).
Состав сборной России на МЧМ-2022 можно посмотреть здесь.
Расписание всех матчей российской сборной на молодежном чемпионате мира — по этой ссылке.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю