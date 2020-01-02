Россия сыграет в полуфинале МЧМ с Швецией или Финляндией. Новые расклады на полуфинал

Пары полуфиналистов по регламенту МЧМ-2020 будут составлены не по традиционной сетке плей-офф — по ней Россия вышла бы на Канаду, а на основании рейтинга команд в групповом турнире: лучшая сборная сыграет с худшей, вторая — с третьей.

Критерии таковы: 1) место в группе, 2) очки, набранные в предварительном раунде, 3) разность шайб в предварительном раунде, 4) заброшенные шайбы в предварительном раунде, 5) посев перед турниром.

С кем в таком случае сыграет Россия?

В случае победы Швеции над Чехией в последнем матче 1/4 финала полуфинальные пары будут выглядеть так: Швеция — Россия, Канада — Финляндия.

В случае победы чухов над шведами полуфиналы такие: Канада — Чехия, Финляндия — Россия.

Таким образом, наша сборная, скорее всего, сыграет с Швецией, менее вероятный вариант — Финляндия. А вот с Канадой россияне смогут встретиться только в финале.