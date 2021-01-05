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Россия сыграет с Финляндией в матче за бронзу МЧМ-2021

07:58
Хоккеисты молодежной сборной России. Фото ИИХФ
Хоккеисты молодежной сборной России. Фото ИИХФ
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Сборная России встретится с Финляндией в матче за третье место на МЧМ-2021 в Эдмонтоне (Канада).

В полуфинале турнира россияне уступили канадцам (0:5), финны проиграли США (3:4).

Матч Россия — Финляндия состоится в ночь с 5 на 6 января, начало — в 1.30 (мск).

Финал турнира Канада — США также состоится в ночь с 5 на 6 января, начало встречи — в 5.30 (мск).

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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