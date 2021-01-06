Россия стала единственной сборной, которая обыграла чемпиона мира МЧМ-2021
09:11
Сборная России стала единственной командой молодежного чемпионата мира, которая смогла обыграл чемпионов — команду США.
В своем первом матче группового турнира подопечные Игоря Ларионова победили американцев со счетом 5:3.
После этого США не проигрывали, одержав шесть побед подряд. В финале была обыграна Канада со счетом 2:0.
Напомним, третье место на турнире заняла Финляндия, обыгравшая Россию в игре за бронзу со счетом 4:1.
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