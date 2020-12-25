Сборные России и США проведут первый матч на молодежном чемпионате мира-2021 по хоккею рано утром в субботу, 26 декабря.

Игра группового турнира в Эдмонтоне начнется в 5.30 (мск).

В прямом эфире матч Россия — США можно смотреть на Первом канале (трансляция на ТВ, на этой странице сайта и YouTube-канале).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

В группе B соперниками России и США также являются Швеция, Чехия и Австрия. В другой пятерке выступают Канада, Финляндия, Швейцария, Словакия и Германия. Все игры проходят в Эдмонтоне на арене Roger Place без зрителей.

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.