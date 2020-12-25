Сборная России стартует на молодежном чемпионате мира по хоккею рано утром 26 декабря по московскому времени. Соперник команды Игоря Ларинова — сборная США.

Матч Россия — США начнется в 5.30 (мск) 26 декабря.

Игру в прямом эфире можно смотреть на Первом канале. Трансляция доступна на ТВ, а также онлайн на сайте www.1tv.ru, на YouTube и в соцсетях канала.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — США.

МЧМ-2021 проходит в Эдмонтоне (Канада) на арене Rogers Place без зрителей из-за коронавирусных ограничений. Сборная России играет в группе с США, Чехией, Австрией и Швецией.

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.