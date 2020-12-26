Почему судьи не наказали американцев за грубый фол против российского капитана?

В третьем периоде матча МЧМ Россия — США произошел спорный эпизод. Американский форвард Лэндон Слаггерт совершил силовой прием против капитана нашей команды Василия Подколзина. Однако он сделал это только через пару секунд после того, как форвард российской сборной расстался с шайбой. Также Слаггерт задел лицо Подколзина шлемом. Судьям стоило наказать американского нападающего удалением.

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