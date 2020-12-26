Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Telegram-канале подвела итоги первого матча молодежной сборной России по хоккею на МЧМ-2021 против команды США (5:3).

«Итак. 5:3 в матче со сборной США. Два необязательных и случайных удаления. Два нереализованных выхода один на один. Шикарный второй период.

Сборная России открыла МЧМ по хоккею с самой сильной (после нас) командой турнира вполне себе уверенной победой. Очень круто контролировали шайбу, ну а наш вратарь Ярослав Аскаров в очередной раз показал, почему его задрафтовали в НХЛ под 11-м общим номером.

Гимн пели все (и это всегда мурашки). Ждем теперь Чехию", — написала Канделаки.