Невероятный промах американского форварда. Этот бросок мог повернуть матч с Россией в другую сторону
Нападающий сборной США Бобби Бринк упустил хороший момент в матче молодежного чемпионата мира против России. При равном счете 19-летний нападающий мог вывести свою команду вперед, но не попал по воротам. После этого россияне забросили 3 шайбы во втором периоде.
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