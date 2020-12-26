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Невероятный промах американского форварда. Этот бросок мог повернуть матч с Россией в другую сторону

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Нападающий сборной США Бобби Бринк упустил хороший момент в матче молодежного чемпионата мира против России. При равном счете 19-летний нападающий мог вывести свою команду вперед, но не попал по воротам. После этого россияне забросили 3 шайбы во втором периоде.

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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