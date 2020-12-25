Сборная России в стартовом матче на молодежном чемпионате мира-2021 по хоккею сыграет с США. Игра пройдет в Эдмонтоне (Канада) и начнется в 5.30 26 декабря по московскому времени.

Россия и США имеют практически равные шансы. Коэффициенты букмекеров на победителя в этой игре схожи, но россияне имеют небольшой перевес над американцами.

Победа России в основное время оценивается с коэффициентом 2,43 против 2,47 у США. Успех команды Игоря Ларионова с учетом возможных овертайма и серии буллитов — 1,89 против 1,92.

Матч Россия — США можно смотреть в прямом эфире на Первом канале: трансляция пройдет на ТВ, сайте, а также YouTube-канале.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.