США заменили вратаря после четвертого гола России
Сборная США поменяла вратаря в матче молодежного чемпионата мира против России. На 13-й минуте второго периода Илья Сафонов отметился голом, воспользовавшись ошибкой вратаря Спенсера Найта. После этого счет стал 4:1 в пользу россиян, а американцы заменили голкипера. На льду появился Дастин Вольф.
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