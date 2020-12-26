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США заменили вратаря после четвертого гола России

Россия — США — 4:1.
Россия — США — 4:1.
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Сборная США поменяла вратаря в матче молодежного чемпионата мира против России. На 13-й минуте второго периода Илья Сафонов отметился голом, воспользовавшись ошибкой вратаря Спенсера Найта. После этого счет стал 4:1 в пользу россиян, а американцы заменили голкипера. На льду появился Дастин Вольф.

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.

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