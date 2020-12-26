США заменили вратаря после четвертого гола России

Сборная США поменяла вратаря в матче молодежного чемпионата мира против России. На 13-й минуте второго периода Илья Сафонов отметился голом, воспользовавшись ошибкой вратаря Спенсера Найта. После этого счет стал 4:1 в пользу россиян, а американцы заменили голкипера. На льду появился Дастин Вольф.

? Ilya Safonov

4-1 RUS pic.twitter.com/KWQFRZequj — See It Again (@HeresTheReplay) December 26, 2020

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