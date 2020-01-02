В четверг, 2 января, сборная России на молодежном чемпионате мира в Чехии в четвертьфинальном матче сыграет с командой Швейцарии, начало — в 14.30 (мск).

Трансляцию матча покажут Первый канал и Федерация хоккея России. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Матчи 1/2 финала пройдут в субботу, 4 января (начало 17.00 и 21.00). Пары полуфиналистов будут составлены на основании рейтинга команд в групповом турнире: лучшая сборная сыграет с худшей, вторая — с третьей.

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