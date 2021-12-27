В ночь на вторник, 28 декабря, сборная России проведет матч групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею-2022. Соперник — команда Швейцарии, начало матча в 00.30 по московскому времени.

Встреча состоится на арене WP Centrium, в канадском городе Ред-Дир. В первом матче на турнире команда Сергея Зубова проиграла Швеции со счетом 3:6. Подробнее о матче можно прочитать здесь. Для Швейцарии это будет первая встреча на МЧМ-2022.

Состав сборной России на МЧМ-2022 можно посмотреть здесь.

Расписание всех матчей российской сборной на молодежном чемпионате мира — по этой ссылке.

Следить за матчем Россия — Швейцария можно будет в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.