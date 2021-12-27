МЧМ по хоккею 2022
Новости
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Россия — Швейцария, МЧМ-2022: где смотреть и во сколько начало матча 28 декабря

10:15
Хоккеисты молодежной сборной России. Фото ФХР
Хоккеисты молодежной сборной России. Фото ФХР
Теги:

В ночь на вторник, 28 декабря, сборная России проведет матч групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею-2022. Соперник — команда Швейцарии, начало матча в 00.30 по московскому времени.

Встреча состоится на арене WP Centrium, в канадском городе Ред-Дир. В первом матче на турнире команда Сергея Зубова проиграла Швеции со счетом 3:6. Подробнее о матче можно прочитать здесь. Для Швейцарии это будет первая встреча на МЧМ-2022.

Состав сборной России на МЧМ-2022 можно посмотреть здесь.

Расписание всех матчей российской сборной на молодежном чемпионате мира — по этой ссылке.

Следить за матчем Россия — Швейцария можно будет в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
Что нужно сделать России, чтобы успешно выступить на МЧМ? Поражение на старте болезненно, но худшее не произошло
Школьника госпитализировали с разрывом кишки после переедания в Петербурге
0
Реклама