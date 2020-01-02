ФХР в YouTube опубликовала лучшие моменты матча 1/4 финала молодежного чемпионата мира-2020 между сборными России и Швейцарии. Игра прошла 2 января в чешском городе Тршинец и завершилась победой россиян — 3:1.

Дубль при розыгрыше большинства оформил Дмитрий Воронков, еще один гол после классной комбинации от своих до чужих ворот провел Александр Хованов. При счете 0:0 вратарь Ярослав Аскаров отметился эффектным сэйвом, когда соперники были готовы праздновать гол.