Швейцария — Россия: обзор матча
23:30
ФХР в YouTube опубликовала лучшие моменты матча 1/4 финала молодежного чемпионата мира-2020 между сборными России и Швейцарии. Игра прошла 2 января в чешском городе Тршинец и завершилась победой россиян — 3:1.
Дубль при розыгрыше большинства оформил Дмитрий Воронков, еще один гол после классной комбинации от своих до чужих ворот провел Александр Хованов. При счете 0:0 вратарь Ярослав Аскаров отметился эффектным сэйвом, когда соперники были готовы праздновать гол.
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