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Чинахов пропустит матч против Швеции

04:41
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Стал известен состав молодежной сборной России на матч группового турнира МЧМ-2021 против Швеции. Встреча начнется в 5:30 мск.

Отметим, что встречу пропустит форвард Егор Чинахов, который получил повреждение в матче с Австрией. В начале игры 19-летний нападающий вышел один на один с вратарем, но его с фолом остановил защитник австрийцев. После этого российский хоккеист покинул площадку.

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