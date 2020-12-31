Чинахов пропустит матч против Швеции

Стал известен состав молодежной сборной России на матч группового турнира МЧМ-2021 против Швеции. Встреча начнется в 5:30 мск.

Отметим, что встречу пропустит форвард Егор Чинахов, который получил повреждение в матче с Австрией. В начале игры 19-летний нападающий вышел один на один с вратарем, но его с фолом остановил защитник австрийцев. После этого российский хоккеист покинул площадку.