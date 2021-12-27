МЧМ по хоккею 2022
Новости
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Россия — Швеция: шведы снова оторвались в счете

02:54
Теги:

Игроки сборной Швеции смогли забросить пятую шайбу в матче молодежного чемпионата мира против команды России. Счет по ходу третьего периода стал 5:3 в пользу шведов.

Автором гола стал нападающий Теодор Нидербах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
10 быстрых и красивых салатов на Новый год
ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между россиянами
1
Реклама
Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде