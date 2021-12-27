Россия — Швеция: шведы снова оторвались в счете
02:54
Игроки сборной Швеции смогли забросить пятую шайбу в матче молодежного чемпионата мира против команды России. Счет по ходу третьего периода стал 5:3 в пользу шведов.
Автором гола стал нападающий Теодор Нидербах.
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