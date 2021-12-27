МЧМ по хоккею 2022
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Россия — Швеция: шведы реализовали большинство в формате «5 на 3»

01:55
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Сборная Швеции забросила очередную шайбу в ворота команды России на молодежном чемпионате мира. Шведы увеличили преимущество во втором периоде — 3:0.

Шведы во второй раз в матче реализовали большинство. Причем в этот момент Россия имела на льду только трех полевых игроков.

Автором гола стал защитник Эмиль Андре.

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде