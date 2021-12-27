Россия — Швеция: шведы реализовали большинство в формате «5 на 3»
01:55
Сборная Швеции забросила очередную шайбу в ворота команды России на молодежном чемпионате мира. Шведы увеличили преимущество во втором периоде — 3:0.
Шведы во второй раз в матче реализовали большинство. Причем в этот момент Россия имела на льду только трех полевых игроков.
Автором гола стал защитник Эмиль Андре.
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