МЧМ по хоккею 2022
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Россия — Швеция: россияне пропустили, играя в большинстве

01:43
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Сборная России пропустила вторую шайбу в матче молодежного чемпионата мира против Швеции. Причем шведы во втором периоде отличились в меньшинстве.

Автором гола стал защитник Симон Эдвинссон.

Следить за матчем Россия — Швеция можно будет в онлайн-трансляции «СЭ», а также в прямом эфире на сайте Первого канала и YouTube-канале.

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде