Сборная России пропустила вторую шайбу в матче молодежного чемпионата мира против Швеции. Причем шведы во втором периоде отличились в меньшинстве.

Автором гола стал защитник Симон Эдвинссон.

Edvinsson squeaks in a shorty to tie it up pic.twitter.com/4OwSnrBB1n — TSN (@TSN_Sports) December 26, 2021

Следить за матчем Россия — Швеция можно будет в онлайн-трансляции «СЭ», а также в прямом эфире на сайте Первого канала и YouTube-канале.