Форвард сборной России Матвей Мичков отличился в матче группового этапа МЧМ-2022 против Швеции.

Россиянин забросил шайбу на 46-й минуте и сделал счет 3:4. При этом шайба залетела в ворота после рикошета от шлема шведского голкипера.