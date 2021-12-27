МЧМ по хоккею 2022
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Россия — Швеция: Мичков забросил третью шайбу команды рикошетом от шлема шведского вратаря

02:45
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Форвард сборной России Матвей Мичков отличился в матче группового этапа МЧМ-2022 против Швеции.

Россиянин забросил шайбу на 46-й минуте и сделал счет 3:4. При этом шайба залетела в ворота после рикошета от шлема шведского голкипера.

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде