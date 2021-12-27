Россия — Швеция: Мичков забросил третью шайбу команды рикошетом от шлема шведского вратаря
02:45
Форвард сборной России Матвей Мичков отличился в матче группового этапа МЧМ-2022 против Швеции.
Россиянин забросил шайбу на 46-й минуте и сделал счет 3:4. При этом шайба залетела в ворота после рикошета от шлема шведского голкипера.
HOW did this go in?!— TSN (@TSN_Sports) December 26, 2021
Russia is down 1 pic.twitter.com/3FPOhFH9KN
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