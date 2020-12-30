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Россия — Швеция: прогноз на матч МЧМ-2021, кто победит

15:45
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Сборные России и Швеции проведут матч на молодежном чемпионате мира-2021 утром четверга, 31 декабря, по московскому времени. Игра пройдет в Эдмонтоне (Канада) на арене Rogers Place.

Букмекерские компании отдают небольшое предпочтение россиянам. Коэффициент на победу команды Игоря Ларионова в основное время — 2,25 против 2,60 у соперника. При этом ставки на выигрыш россиян в матче с овертаймом и буллитами котируются как 1,80 против 2,03.

Россия на МЧМ-2021 до этого победила США (5:3) и Австрию (7:1), уступила Чехии (0:2). Швеция разобралась с чехами (7:1) и австрийцами (4:0), а ее встреча с американцами состоится через сутки, в новогоднюю ночь.

Матч Россия — Швеция начнется в 5.30 31 декабря по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры в Эдмонтоне.

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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