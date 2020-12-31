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Россия — Швеция: Костмар сравнял счет

06:07
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Форвард сборной Швеции Арвид Костмар отличился в матче группового турнира МЧМ-2021 против России.

Костмар отличился на 15-й минуте встречи и сделал счет 1:1.

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