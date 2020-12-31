Россия — Швеция: Костмар сравнял счет
06:07
Форвард сборной Швеции Арвид Костмар отличился в матче группового турнира МЧМ-2021 против России.
Костмар отличился на 15-й минуте встречи и сделал счет 1:1.
??? TIE GAME! @Trekronorse @Costmararvid finds his spot in front of the net and sends the puck to the back of the net. #WorldJuniors pic.twitter.com/9UMGsu8uFW— IIHF (@IIHFHockey) December 31, 2020
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