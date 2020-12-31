Россия в овертайме обыграла Швецию на МЧМ

Сборная России в матче группового турнира молодежного чемпионата мира обыграла Швецию в овертайме со счетом 4:3.

В составе россиян отличились Егор Афанасьев, Родион Амиров и Кирилл Кирсанов. Шведы ответили точными бросками Арвида Костмара, Александра Хольца и Ноэля Гюнлера. Победную шайбу в овертайме забросил Марат Хуснутдинов.

После этого матча Россия с 8 очками занимает первое место в группе B и не опустится ниже второго места. Швеция с 7 очками — на второй строчке.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Россия U20 — Швеция U20 — 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Афанасьев — 2 (Абрамов, Грицюк), 7:28 — 1:0. Костмар — 2 (Гунлер, Хольмстрем), 14:33 — 1:1. Амиров — 2 (бол., Подколзин, Хуснутдинов), 19:14 — 2:1. Хольц — 1 (Сундсвик, Андрае), 35:59 — 2:2. Кирсанов — 1 (бол., Князев, Амиров), 49:46 — 3:2. Гунлер — 4 (Хольц, Седерстрем), 59:00 — 3:3. Хуснутдинов — 2 (бол., Амиров, Чистяков), 64:54 — 4:3.

Вратари: Аскаров — Валлстедт (57:56 — 59:00).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 35 (14+7+9+5) — 36 (10+17+7+2).

Судьи: Роэланд, Сэндлак.

31 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 0 зрителей.