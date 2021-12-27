Сборная России уступила Швеции в стартовом матче МЧМ-2022, у Мичкова дубль

Сборная России в матче молодежного чемпионата мира-2022 уступила Швеции со счетом 3:6.

В составе шведов отличились Оскар Олауссон, Симон Эдвинссон, Эмиль Андре, Александр Хольц, Теодор Нидербах и Даниэль Льюнгман, который забросил в пустые ворота. У россиян дубль оформил Матвей Мичков, еще одна шайба на счету Федора Свечкова.

Перед третьим периодом голкипер Егор Гуськов сменил в воротах Ярослава Аскарова при счете 1:3.

В следующем матче на турнире Россия встретится со Швейцарией. Матч пройдет 28 декабря и начнется в 0:30 мск.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Россия U20 — Швеция U20 — 3:6 (0:1, 1:2, 2:3)

Голы: Олауссон — 1 (бол., Хольц, Гранс), 5:24 — 0:1. Эдвинссон — 1 (мен.), 27:39 — 0:2. Андре — 1 (бол., Гранс, Эклунд), 34:16 — 0:3. Свечков — 1 (Чибриков, Танков), 36:28 — 1:3. Хольц — 1 (Эклунд, Андре), 43:26 — 1:4. Мичков — 1 (Демидов), 44:45 — 2:4. Мичков — 2 (Смирнов, Демидов), 45:26 — 3:4. Нидербах — 1 (Торгерссон), 51:37 — 3:5. Льюнгман — 1 (п.в., Эдвинссон), 59:10 — 3:6.

Вратари: Аскаров (Гуськов, 40:00, 57:47 — 59:10) — Валлстедт.

Штраф: 12 — 4.

Броски: 30 (4+13+13) — 24 (6+10+8).

Судьи: Ковальски, Хеннесси.

27 декабря. Ред-Дир. WP Centrium.