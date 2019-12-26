Россия проиграла Чехии в стартовом матче МЧМ

Сборная России проиграла Чехии в стартовом матче группового турнира Молодежного чемпионата мира (3:4). Дублем в составе россиян отметился Егор Замула, еще одна шайба на счету Василия Подколзина.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Чехия U20 — Россия U20 — 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)

Голы: Кубичек — 1 (бол., Йеник, Теплы), 2:46 — 1:0. Мышак — 1 (Теплы), 7:41 — 2:0. Замула — 1 (Хованов, Денисенко), 10:19 — 2:1. Подколзин — 1 (Марченко, Романов), 14:32 — 2:2. Блумел — 1, 25:31 — 3:2. Замула — 2 (Воронков, Александров), 26:16 — 3:3. Йеник — 1 (бол., Теплы, Шир), 37:25 — 4:3.

Вратари: Достал — Аскаров (Мифтахов, 40:00, 59:07).

Штраф: 12 — 26.

Броски: 22 (5+12+5) — 36 (18+8+10).

Судьи: Лоуренс, Макфарлейн.

26 декабря. Острава. Ostravar Arena.

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