Россия проиграла Чехии на старте МЧМ. Что сказал Подколзин?

Форвард сборной России Василий Подколзин подвел итоги матча с Чехией (3:4) на МЧМ-2020.

— Удаления лишними были, — заявил Подколзин. — Пропустили быстрый гол. Понятно, что трибуны их гонят — этот накал... Наверное, немножко привыкали мы. Потом во второй половине нормально было.

— Почему много играли в меньшинстве?

— Мы играем в Чехии, и здесь всегда так. Это было ожидаемо, мы к этому готовились. Естественно, глупые удаления были, отмашки. Чехи всю жизнь так играют. Ничего, будем готовиться дальше.

— Чем удалил соперник?

— Ничем. И по атмосфере, и по игре все было то же, что и всегда, когда играешь против чехов.

— Первый гол в восьмом матче на МЧМ дал облегчение?

— Конечно, это важно для самого себя и для команды. Но это быстро все прошло, и я особого внимания не обращал. На пустые ворота шайба отскочила, а я попал.

— Чего ждать от матча с Канадой?

— Сейчас они сыграют с Америкой, и потом нам покажут. Разберем своих ошибки, посмотрим, как Канада играет в большинстве, будем готовиться.

— Почему ваша тройка упростили игру?

— Нас немножко в капкан поймали. У ворот все встали, и нам все борта отдали, и мы по ним катались. Все равно, моменты были. (Игорь Еронко)

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