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Россия прервала 54-матчевую победную серию Швеции на групповом турнире МЧМ

08:38
Россия прервала рекордную победную серию Швеции. Фото Twitter
Россия прервала рекордную победную серию Швеции. Фото Twitter
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Сборная России в матче группового турнира молодежного чемпионата мира обыграла Швецию в овертайме со счетом 4:3.

Таким образом, россияне прервали победную серию шведов на групповом турнире МЧМ, которая длилась 54 матча. Последний раз Швеция уступила в группе США 31 декабря.

?После этого матча Россия с 8 очками занимает первое место в группе B и не опустится ниже второго места. Швеция с 7 очками — на второй строчке.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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