Россия прервала 54-матчевую победную серию Швеции на групповом турнире МЧМ

Сборная России в матче группового турнира молодежного чемпионата мира обыграла Швецию в овертайме со счетом 4:3.

Таким образом, россияне прервали победную серию шведов на групповом турнире МЧМ, которая длилась 54 матча. Последний раз Швеция уступила в группе США 31 декабря.

?После этого матча Россия с 8 очками занимает первое место в группе B и не опустится ниже второго места. Швеция с 7 очками — на второй строчке.