Россия победила США! Итоги матча от Зислиса, Шевченко и Лемтюгова — live в 12.00
Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Николай Лемтюгов в 12.00 на YouTube-канале «СЭ» подведут итоги первого матча сборной России на МЧМ против США (5:3).
Главные темы эфира:
— Матчи России против США и Канады
— Работа Ларионова на турнире
— Игра голкипера Ярослава Аскарова
— Почему молчат лидеры
— Подколзин и Чинахов
— Что ждать от следующих матчей в группе
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