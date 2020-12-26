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Россия победила США! Итоги матча от Зислиса, Шевченко и Лемтюгова — live в 12.00

26 декабря. Эдмонтон. Россия — США — 5:3. Фото ИИХФ
26 декабря. Эдмонтон. Россия — США — 5:3. Фото ИИХФ
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Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Николай Лемтюгов в 12.00 на YouTube-канале «СЭ» подведут итоги первого матча сборной России на МЧМ против США (5:3).

Главные темы эфира:

— Матчи России против США и Канады

— Работа Ларионова на турнире

— Игра голкипера Ярослава Аскарова

— Почему молчат лидеры

— Подколзин и Чинахов

— Что ждать от следующих матчей в группе

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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