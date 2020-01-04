«Россия ничем не удивила». Шведский тренер высказался о полуфинале МЧМ

Главный тренер сборной Швеции Томас Монтен — о полуфинале МЧМ против России (4:5 ОТ).

— Я был согласен с удалением Хегландера. Там было 5+20. В целом, очень упорный матч с большим количеством удалений, поэтому в спецбригадах многое решалось.

Гол Морозова расстроил. И я не думаю, что мы выглядели плохо 5 На 5. Россия ничем не удивила. Сильнейшая сторона русских — глубина состава. (Игорь Еронко)