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«Россия ничем не удивила». Шведский тренер высказался о полуфинале МЧМ

20:38

Главный тренер сборной Швеции Томас Монтен — о полуфинале МЧМ против России (4:5 ОТ).

— Я был согласен с удалением Хегландера. Там было 5+20. В целом, очень упорный матч с большим количеством удалений, поэтому в спецбригадах многое решалось.

Гол Морозова расстроил. И я не думаю, что мы выглядели плохо 5 На 5. Россия ничем не удивила. Сильнейшая сторона русских — глубина состава. (Игорь Еронко)

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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