Россия назвала состав на матч за бронзу МЧМ против Финляндии

Стал известен состав молодежной сборной России на матч за третьем место на МЧМ-2021 против команды Финляндии.

Есть состав на матч против финнов. Изучаем и готовимся болеть! Стартовое вбрасывание в 1:30 по мск.



?Вратари: Аскаров, Ахтямов#россиявмоемсердце pic.twitter.com/Rz5QNI3TSd — Хоккей России (@russiahockey) January 5, 2021

Вратари: Аскаров, Ахятмов.

Первое звено: Чистяков, Мухамадуллин, Афанасьев, Хуснутдинов, Подколзин.

Второе звено: Бычков, Чайка, Амиров, Абрамов, Башкиров.

Третье звено: Кирсанов, Князев, Грошев, Сафонов, Спиридонов.

Четвертое звено: Кузнецов, Фирстов, Бардаков, Пономарев, Чинахов.

Матч начнется в 01.30 по московскому времени. Игра пройдет в канадском Эдмонтоне.