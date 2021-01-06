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Россия назвала состав на матч за бронзу МЧМ против Финляндии

00:50
Раздевалка сборной России. Фото ФХР.
Раздевалка сборной России. Фото ФХР.
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Стал известен состав молодежной сборной России на матч за третьем место на МЧМ-2021 против команды Финляндии.

Вратари: Аскаров, Ахятмов.

Первое звено: Чистяков, Мухамадуллин, Афанасьев, Хуснутдинов, Подколзин.

Второе звено: Бычков, Чайка, Амиров, Абрамов, Башкиров.

Третье звено: Кирсанов, Князев, Грошев, Сафонов, Спиридонов.

Четвертое звено: Кузнецов, Фирстов, Бардаков, Пономарев, Чинахов.

Матч начнется в 01.30 по московскому времени. Игра пройдет в канадском Эдмонтоне.

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