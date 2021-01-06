Россия назвала состав на матч за бронзу МЧМ против Финляндии
Стал известен состав молодежной сборной России на матч за третьем место на МЧМ-2021 против команды Финляндии.
Есть состав на матч против финнов. Изучаем и готовимся болеть! Стартовое вбрасывание в 1:30 по мск.— Хоккей России (@russiahockey) January 5, 2021
?Вратари: Аскаров, Ахтямов#россиявмоемсердце pic.twitter.com/Rz5QNI3TSd
Вратари: Аскаров, Ахятмов.
Первое звено: Чистяков, Мухамадуллин, Афанасьев, Хуснутдинов, Подколзин.
Второе звено: Бычков, Чайка, Амиров, Абрамов, Башкиров.
Третье звено: Кирсанов, Князев, Грошев, Сафонов, Спиридонов.
Четвертое звено: Кузнецов, Фирстов, Бардаков, Пономарев, Чинахов.
Матч начнется в 01.30 по московскому времени. Игра пройдет в канадском Эдмонтоне.
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