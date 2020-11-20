Россия назвала расширенный состав молодежной сборной для подготовки к МЧМ-2021

Штаб сборной России определил расширенный состав молодежной сборной U20 (игроки до 20 лет) для участия в учебно-тренировочном сборе перед молодежным чемпионатом мира. Турнир пройдет с 26 декабря 2020 по 5 января 2021 в Эдмонтоне (Канада).

Как информирует официальный сайт ФХР, для участия в сборе вызваны 28 игроков.

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА, Санкт-Петербург), Артур Ахтямов («Ак Барс», Казань), Всеволод Скотников (ЦСКА, Москва);

Защитники: Роман Бычков («Локомотив», Ярославль), Александр Кирпичников («Трактор», Челябинск), Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба — СКА, Санкт-Петербург), Ян Кузнецов (Университет Коннектикута, NCAA), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев», Уфа), Иван Рогов («Северсталь», Череповец), Никита Седов (ХК «Сочи», Сочи), Даниил Чайка (ЦСКА, Москва), Семён Чистяков («Авангард», Омск).

Нападающие: Михаил Абрамов («Викториавилл», QMJHL), Родион Амиров, Даниил Башкиров (оба — «Салават Юлаев», Уфа), Егор Афанасьев, Тахир Мингачёв (оба — ЦСКА, Москва), Захар Бардаков («Витязь», Подольск), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Авангард», Омск), Максим Грошев, Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все — СКА, Санкт-Петербург), Василий Пономарев («Шавиниган», QMJHL), Илья Сафонов («Ак Барс», Казань), Владислав Фирстов (Университет Коннектикута, NCAA).

Команда соберется в УТЦ «Новогорск» 29 ноября, где после соблюдения всех карантинных мер приступит к тренировкам. В программе сбора — занятия на льду и в тренажерном зале.

13 декабря сборная России U20 отправится в Эдмонтон, где после прохождения карантина и повторного тестирования проведет заключительный этап подготовки. 22 и 24 декабря* российские хоккеисты сыграют товарищеские матчи против команд Словакии и Канады. 26 декабря команда стартует на чемпионате мира матчем против сверстников из США.

Расписание матчей сборной России на групповом этапе МЧМ-2020

26 декабря 05:30 (мск), Россия — США

28 декабря 05:30 (мск), Чехия — Россия

30 декабря 05:30 (мск), Австрия — Россия

31 декабря 05:30 (мск), Россия — Швеция

Четвертьфинальные матчи турнира пройдут 3 января, полуфинальные — 5 января. 6 января состоятся финал и матч за бронзу МЧМ.