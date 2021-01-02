Россия может сыграть с Канадой или США в полуфинале МЧМ. Расклады на плей-офф

После победы сборной России в четвертьфинале МЧМ над Германией (2:1) будут сыграны другие матчи плей-офф:

Канада — Чехия

Финляндия — Швеция

США — Словакия

По регламенту МЧМ перед полуфиналами пройдет посев четырех оставшихся сборных по следующим критериям на групповом этапе: 1) место в группе 2) очки 3) разность шайб 4) голы

Команда с первым посевом из оставшихся сборных сыграет против команды с четверым, вторая — с третьей. Перед четвертьфиналами этот рейтинг выглядит так:

1. Канада. 2. США. 3. Финляндия. 4. Россия. 5. Швеция. 6. Германия. 7. Чехия. 8. Словакия.

Может ли Россия в случае победы над Германией встретиться в полуфинале с Канадой? Да, при совпадении следующих условий:

­- Канада побеждает Чехию, США — Словакию, а Финляндия — Швецию.

Из других наиболее реалистичных вариантов выделим тот, при котором в полуфинал, помимо России, пройдут канадцы, американцы и шведы. Тогда в полуфинале сборная Игоря Ларионова сыграет с США.

(Павел Климовицкий)