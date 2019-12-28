Россия может не попасть в плей-офф МЧМ, если проиграет Канаде и США. Как такое возможно?

Сборная России может не попасть в плей-офф МЧМ, если проиграет Канаде и США. Перед игрой с Канадой положение в группе выглядит так: Канада — 3 очка (1 игра), США — 3 (2), Германия — 3 (2), Чехия — 3(2), Россия — 0 (1).

Теперь команде Валерия Брагина ни в коем случае нельзя уступать в основное время и Канаде, и США.

Если Россия наберет в матчах с североамериканцами ноль очков, то Канаде будет достаточно «подарить» 30 декабря Германии один балл, чтобы отцепить нашу сборную от четвертьфинала. При таком раскладе перед очной встречей 31 декабря у нашей сборной будет 0 очков,у немцев — 4. У чехов, вероятно, не больше 3 — но мы не сможем их обогнать в любом случае из-за поражения в первой игре турнира.