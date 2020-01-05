Россия — Канада: все голы финального матча МЧМ-2020
Сборная России играет против Канады в матче финала молодежного чемпионата мира-2020 в чешской Остраве.
2-й период: гол Никиты Александрова
НИКИТА АЛЕКСАНДРОВ подправляет шайбу в ворота КАНАДЫ!!! РЕАЛИЗУЕт БОЛЬШИНСТВО, ВЕДЕМ В СЧЕТЕ!!!#CANRUS pic.twitter.com/slEm8MDIeu— Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) January 5, 2020
2-й период: гол Дилана Козенса
Мифтахов тянул, как мог, но тут вариантов не было. Вот так канадцы сравняли счет. Без вариантов. 1-1 у нас в матче#CANRUS pic.twitter.com/xq17eNuGUt— Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) January 5, 2020
2-й период: гол Григория Денисенко
??? #CANRUS #снамироссия pic.twitter.com/Jgm1qaqqwM— Хоккей России (@russiahockey) January 5, 2020
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Россия — Канада.
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