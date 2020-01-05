Россия — Канада: Соркин увеличил разрыв в счете
23:11
Нападающий сборной России Максим Соркин забросил шайбу в ворота Канады в матче финала молодежного чемпионата мира-2020 в чешской Остраве.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Россия — Канада.
СОРКИИИИИИИН! ГООООООООЛЛ! ТРЕТИЙ!!! ГОООООЛ!#CANRUS pic.twitter.com/XU5gaupnWz— Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) January 5, 2020
Смотрим! #CANRUS #снамироссия pic.twitter.com/1MWYkJdj46— Хоккей России (@russiahockey) January 5, 2020
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирные таблицы и сетка плей-офф, расписание и онлайн-трансляции матчей МЧМ-2020, календарь и состав сборной России, последние новости и обзоры игр, статистика
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