Нападающий молодежной сборной России Егор Соколов отличился во втором периоде матча МЧМ против Канады. Он довел счет до разгромного — 5:0.

Капитан сборной России Григорий Денисенко зашел с шайбой в зону соперника и отбросил ее на синюю линию защитнику Егору Замуле. Тот нанес бросок по воротам, а Соколов удачно сыграл на пятаке, подставив клюшку и дезориентировав канадского вратаря.

? for FIVE ?? goals!



Yegor Sokolov with the tip in front of the net for @russiahockey. #WorldJuniors pic.twitter.com/KKm09F6X6F — IIHF (@IIHFHockey) December 28, 2019

Россия — Канада. Live!