Россия — Канада: Сколов довел счет до разгромного
22:27
Нападающий молодежной сборной России Егор Соколов отличился во втором периоде матча МЧМ против Канады. Он довел счет до разгромного — 5:0.
Капитан сборной России Григорий Денисенко зашел с шайбой в зону соперника и отбросил ее на синюю линию защитнику Егору Замуле. Тот нанес бросок по воротам, а Соколов удачно сыграл на пятаке, подставив клюшку и дезориентировав канадского вратаря.
? for FIVE ?? goals!— IIHF (@IIHFHockey) December 28, 2019
Yegor Sokolov with the tip in front of the net for @russiahockey. #WorldJuniors pic.twitter.com/KKm09F6X6F
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