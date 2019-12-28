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Россия — Канада: Сколов довел счет до разгромного

22:27
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Нападающий молодежной сборной России Егор Соколов отличился во втором периоде матча МЧМ против Канады. Он довел счет до разгромного — 5:0.

Капитан сборной России Григорий Денисенко зашел с шайбой в зону соперника и отбросил ее на синюю линию защитнику Егору Замуле. Тот нанес бросок по воротам, а Соколов удачно сыграл на пятаке, подставив клюшку и дезориентировав канадского вратаря.

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