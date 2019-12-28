Нападающий молодежной сборной России Никита Ртищев забил гол в первом периоде матча МЧМ против Канады. Он сделал счет 3:0 в пользу россиян.

Ртищев сыграл на добивание и отправил шайбу мимо Нико Доуса, который уже не успел среагировать на повторный бросок.

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