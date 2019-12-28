Россия — Канада: Ртищев отправил третью шайбу в ворота канадцев
21:32
Нападающий молодежной сборной России Никита Ртищев забил гол в первом периоде матча МЧМ против Канады. Он сделал счет 3:0 в пользу россиян.
Ртищев сыграл на добивание и отправил шайбу мимо Нико Доуса, который уже не успел среагировать на повторный бросок.
Nikita Rtishev with the rebound and it's 3-0 @russiahockey ! #WorldJuniors pic.twitter.com/L4n4bVidSd— IIHF (@IIHFHockey) December 28, 2019
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