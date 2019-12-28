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Россия — Канада: Ртищев отправил третью шайбу в ворота канадцев

21:32
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Нападающий молодежной сборной России Никита Ртищев забил гол в первом периоде матча МЧМ против Канады. Он сделал счет 3:0 в пользу россиян.

Ртищев сыграл на добивание и отправил шайбу мимо Нико Доуса, который уже не успел среагировать на повторный бросок.

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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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