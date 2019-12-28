Сегодня в Чехии сборная России проведет второй матч на самом популярном новогоднем турнире — молодежном чемпионате мира. И во второй игровой день у команды Валерия Брагина заклятый соперник — национальная команда Канады. Россияне и вся группа B играют в городе Острава.

Второй матч России снова пройдет на «Острава Арена» и начнется в 21.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет прямую трансляцию матча Россия — Канада на МЧМ.

Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России.

Первые матчи для сегодняшних соперников сложились по-разному — Россия уступила Чехии (3:4), а Канада победила США (6:4) и возглавила группу B.

Вместе с Россией и Канадой в группе B играют сборные Канады, США и Германии. Следующую игру россияне проведут 28 декабря против Канады.

Турнирное положение и расписание МЧМ — здесь.